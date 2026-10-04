В Сумах прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги

В Сумах на севере Украины прогремел взрыв. Об этом сообщило украинское издание «Общественное».

Какие-либо сведения о причинах произошедшего и возможных последствиях на момент публикации не приводились. В Сумской области в это время действовал режим воздушной тревоги.

Это уже не первый взрыв в Сумах за сегодня. Ранее российская армия нанесла ещё один удар, после которого город заволокло дымом, а жителей призвали закрыть окна.

Ранее Life.ru рассказывал, что российская армия реактивным беспилотником атаковала дата-центр «Укртелекома» в центральной части Днепропетровска. В результате удара верхние этажи здания охватило пламенем.