Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 4 октября, 14:43

В Сумах прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmitriy Sidanchenko

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmitriy Sidanchenko

В Сумах на севере Украины прогремел взрыв. Об этом сообщило украинское издание «Общественное».

Какие-либо сведения о причинах произошедшего и возможных последствиях на момент публикации не приводились. В Сумской области в это время действовал режим воздушной тревоги.

Это уже не первый взрыв в Сумах за сегодня. Ранее российская армия нанесла ещё один удар, после которого город заволокло дымом, а жителей призвали закрыть окна.

ВС РФ поразили используемую ВСУ транспортную инфраструктуру в 147 районах
ВС РФ поразили используемую ВСУ транспортную инфраструктуру в 147 районах

Ранее Life.ru рассказывал, что российская армия реактивным беспилотником атаковала дата-центр «Укртелекома» в центральной части Днепропетровска. В результате удара верхние этажи здания охватило пламенем.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • ВС РФ
  • Армия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar