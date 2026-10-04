ВС РФ нанесли удар по дата-центру «Укртелекома» в центре Днепропетровска

В центре Днепра после удара утром 4 октября вспыхнул пожар в здании телекоммуникационной компании. Региональные власти подтвердили поражение объекта связи, а местные СМИ сообщают, что речь идёт о помещении «Укртелекома».

Огонь охватил верхние этажи здания. В местных пабликах утверждается, что объект атаковал реактивный беспилотник. Официального подтверждения конкретного типа применённого аппарата к моменту публикации не поступало.

Также ряд российских источников называет поражённый объект дата-центром и связывает его работу с обеспечением украинских военных. «Укртелеком» остаётся одним из крупнейших операторов фиксированной связи и домашнего интернета на Украине.

Ранее Life.ru сообщал об ударе по дата-центру «Укртелекома» в Киеве. Тогда Минобороны РФ заявило, что объект использовался для обеспечения интернет-связью ВСУ, а сама компания подтвердила повреждение одного из своих объектов.