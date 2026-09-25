В Сумах заявили о росте социального напряжения
ТАСС: В Сумах растёт напряжение на фоне перебоев с водой и светом
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Социальное напряжение растёт в украинских Сумах на фоне массовых перебоев с электроэнергией и водоснабжением. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.
«Растёт социальное напряжение в городе Сумы. В городе массовые перебои с электроэнергией и водоснабжением», — рассказал собеседник агентства.
Также во время мобилизационных мероприятий в ВСУ погиб местный житель.
Ранее Life.ru сообщал о гибели начальника Сумского городского ТЦК Андрея Пугача. При этом украинские власти на момент публикации официально не раскрывали обстоятельства произошедшего.
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