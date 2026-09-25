Социальное напряжение растёт в украинских Сумах на фоне массовых перебоев с электроэнергией и водоснабжением. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

«Растёт социальное напряжение в городе Сумы. В городе массовые перебои с электроэнергией и водоснабжением», — рассказал собеседник агентства.

Также во время мобилизационных мероприятий в ВСУ погиб местный житель.

Ранее Life.ru сообщал о гибели начальника Сумского городского ТЦК Андрея Пугача. При этом украинские власти на момент публикации официально не раскрывали обстоятельства произошедшего.