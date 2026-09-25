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Регион
Опубликовано 25 сентября, 06:15

В Сумах заявили о росте социального напряжения

ТАСС: В Сумах растёт напряжение на фоне перебоев с водой и светом

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Социальное напряжение растёт в украинских Сумах на фоне массовых перебоев с электроэнергией и водоснабжением. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

«Растёт социальное напряжение в городе Сумы. В городе массовые перебои с электроэнергией и водоснабжением», — рассказал собеседник агентства.

Также во время мобилизационных мероприятий в ВСУ погиб местный житель.

Родные пропавших военных ВСУ вышли на протест в Сумах
Родные пропавших военных ВСУ вышли на протест в Сумах

Ранее Life.ru сообщал о гибели начальника Сумского городского ТЦК Андрея Пугача. При этом украинские власти на момент публикации официально не раскрывали обстоятельства произошедшего.

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Милена Скрипальщикова
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