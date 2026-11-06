В СВР предупредили об интересе международных террористов к украинскому опыту применения дронов
СВР: Террористические организации заинтересовались технологиями БПЛА Украины
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Технологии боевого применения беспилотников на Украине, по данным российской разведки, привлекли внимание международных террористических группировок. Как утверждают в СВР, экстремисты заинтересованы в контактах с Киевом, рассчитывая получить опыт использования дронов. Об этом сообщил заместитель директора ведомства Михаил Максимович на международной встрече по безопасности в Самарканде.
«По поступающим в СВР данным, международные террористические организации проявляют повышенный интерес к взаимодействию с киевским режимом для получения технологий использования БПЛА», — рассказал представитель российской спецслужбы.
Заявление прозвучало на первом экспертном диалоге «ШОС плюс» по вопросам безопасности, который проходит 5–6 ноября в узбекистанском Самарканде. На мероприятие пригласили 33 делегации из 24 государств, а также представителей пяти международных организаций. Участники обсуждают, как стремительное развитие беспилотных систем, искусственного интеллекта и других цифровых технологий меняет характер террористических угроз.
Встреча организована по инициативе президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, предложившего такой формат ещё в 2024 году на саммите ШОС в Астане. Теперь представители спецслужб и международных структур намерены определить направления совместной работы по противодействию терроризму и экстремизму с учётом новых технологических вызовов.
Тема возможного распространения украинских беспилотных технологий за пределами зоны конфликта уже возникала в заявлениях российской разведки. В октябре Life.ru рассказывал о сообщении СВР, согласно которому не менее 80 боевиков мексиканских наркокартелей прошли подготовку в рядах ВСУ. По версии ведомства, участники преступных группировок отправлялись на Украину, чтобы научиться собирать и применять ударные беспилотники, а обучение оплачивалось из доходов от наркоторговли. Российская разведка также утверждала, что к организации подготовки могли быть причастны представители окружения Владимира Зеленского. Ещё раньше французское издание Intelligence Online сообщало, что мексиканские спецслужбы предупреждали СБУ о возможном проникновении представителей наркокартелей в украинские подразделения ради получения опыта работы с FPV-дронами. По сведениям журналистов, после предупреждения Киев начал проверять добровольцев из Мексики и Колумбии.