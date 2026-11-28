В Таджикистане четыре человека погибли при падении автомобиля в реку Пяндж
Место происшествия. Обложка © Министерство внутренних дел Таджикистана
В Таджикистане четыре человека погибли при падении автомобиля Toyota Verso с обрыва в реку Пяндж. Ещё один пассажир выжил после падения с высоты 70–80 метров, но получил тяжёлые травмы, сообщает МВД республики.
Трагедия произошла 26 ноября на 405-м километре автодороги Душанбе — Хорог в Дарвазском районе. За рулём машины находился житель Хорога 1957 года рождения, который направлялся в столицу Таджикистана. Мужчина не справился с управлением, в результате чего автомобиль сорвался с горной трассы.
Водитель и трое пассажиров утонули, их тела обнаружили в реке. Единственного выжившего госпитализировали в центральную больницу Дарвазского района. Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства аварии.
Накануне в Москве на Комсомольском проспекте произошло массовое ДТП с участием четырёх автомобилей, в результате которого пострадали пять человек. Один из внедорожников загорелся, а его пылающие обломки разлетелись по проезжей части примерно на 100 метров. Среди участников аварии оказался 32-летний чемпион Москвы по теннису Михаил Евтимьев.