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Опубликовано 12 сентября, 11:28

В Таганроге после атаки БПЛА повреждены 16 коммерческих зданий и 5 авто

Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT (OpenAI) по запросу редакции Life.ru.

Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT (OpenAI) по запросу редакции Life.ru.

В Таганроге Ростовской области после массированного налёта беспилотников получили повреждения 16 коммерческих зданий, где располагались около 20 арендаторов, а также пять автомобилей. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова.

«В результате массированного налёта пострадали 16 коммерческих зданий (это порядка 20 арендаторов), а также пять автомобилей», — написала Камбулова.

Сейчас территории, где зафиксированы последствия атаки, остаются ограниченными для доступа. Это необходимо для безопасной работы экстренных служб. Специалисты продолжают оценивать ущерб и устранять последствия произошедшего.

В Таганроге сообщили о пожарах на четырёх объектах после атаки БПЛА
В Таганроге сообщили о пожарах на четырёх объектах после атаки БПЛА

Жителей Таганрога призвали не приближаться к обломкам сбитых беспилотников и подозрительным предметам, а при их обнаружении сообщать в службу 112. Ранее сообщалось, что дроны уничтожены над Таганрогом, 11 районами области и акваторией Таганрогского залива.

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Андрей Бражников
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