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Опубликовано 12 сентября, 06:33

В Таганроге сообщили о пожарах на четырёх объектах после атаки БПЛА

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).

В Таганроге Ростовской области после падения обломков беспилотника произошли возгорания на четырёх коммерческих объектах. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова.

По её словам, в результате атаки также были повреждены здания. При этом пострадавших среди жителей нет, обращений о повреждении жилых домов пока не поступало.

«В результате падения обломков БПЛА зафиксированы возгорания на четырёх коммерческих объектах, а также повреждения зданий», — сообщила Камбулова.

После происшествия провели внеочередное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. На местах работают спасатели, сотрудники полиции и специалисты МЧС, которые занимаются ликвидацией открытого горения.

Прокуратура открыла горячую линию после атаки БПЛА на Самарскую область
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Для оценки ущерба создана специальная комиссия. Власти города заявили, что окажут помощь пострадавшим объектам.

Жителей Таганрога призвали не приближаться к обломкам беспилотников и подозрительным предметам, а при их обнаружении сообщать в службу 112. Ранее сообщалось, что дроны были сбиты над Таганрогом, 11 районами области и акваторией Таганрогского залива.

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Андрей Бражников
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