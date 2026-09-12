В Таганроге сообщили о пожарах на четырёх объектах после атаки БПЛА
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).
В Таганроге Ростовской области после падения обломков беспилотника произошли возгорания на четырёх коммерческих объектах. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова.
По её словам, в результате атаки также были повреждены здания. При этом пострадавших среди жителей нет, обращений о повреждении жилых домов пока не поступало.
«В результате падения обломков БПЛА зафиксированы возгорания на четырёх коммерческих объектах, а также повреждения зданий», — сообщила Камбулова.
После происшествия провели внеочередное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. На местах работают спасатели, сотрудники полиции и специалисты МЧС, которые занимаются ликвидацией открытого горения.
Для оценки ущерба создана специальная комиссия. Власти города заявили, что окажут помощь пострадавшим объектам.
Жителей Таганрога призвали не приближаться к обломкам беспилотников и подозрительным предметам, а при их обнаружении сообщать в службу 112. Ранее сообщалось, что дроны были сбиты над Таганрогом, 11 районами области и акваторией Таганрогского залива.
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