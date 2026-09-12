В Таганроге сообщили о пожарах на четырёх объектах после атаки БПЛА

В Таганроге Ростовской области после падения обломков беспилотника произошли возгорания на четырёх коммерческих объектах. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова.

По её словам, в результате атаки также были повреждены здания. При этом пострадавших среди жителей нет, обращений о повреждении жилых домов пока не поступало.

«В результате падения обломков БПЛА зафиксированы возгорания на четырёх коммерческих объектах, а также повреждения зданий», — сообщила Камбулова.

После происшествия провели внеочередное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. На местах работают спасатели, сотрудники полиции и специалисты МЧС, которые занимаются ликвидацией открытого горения.

Для оценки ущерба создана специальная комиссия. Власти города заявили, что окажут помощь пострадавшим объектам.

Жителей Таганрога призвали не приближаться к обломкам беспилотников и подозрительным предметам, а при их обнаружении сообщать в службу 112. Ранее сообщалось, что дроны были сбиты над Таганрогом, 11 районами области и акваторией Таганрогского залива.