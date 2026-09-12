В Таганроге после ночной атаки ВСУ возникли очаги возгорания

В ночь на 12 сентября Таганрог Ростовской области подвергся массированной атаке беспилотников. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова в своём канале «Макс».

По её данным, силы ПВО уничтожили дроны над городом. В нескольких районах возникли очаги возгорания — на местах падения обломков работают экстренные службы. Пострадавших при атаке нет, уточнила Камбулова. Сведения о последствиях на земле будут уточняться. Глава города призвала жителей беречь себя и близких.