В Таганроге после ночной атаки ВСУ возникли очаги возгорания
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В ночь на 12 сентября Таганрог Ростовской области подвергся массированной атаке беспилотников. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова в своём канале «Макс».
По её данным, силы ПВО уничтожили дроны над городом. В нескольких районах возникли очаги возгорания — на местах падения обломков работают экстренные службы. Пострадавших при атаке нет, уточнила Камбулова. Сведения о последствиях на земле будут уточняться. Глава города призвала жителей беречь себя и близких.
Ранее сообщалось, что дроны были сбиты над Таганрогом, акваторией Таганрогского залива и 11 районами Ростовской области — Миллеровским, Морозовским, Советским, Каменским, Тарасовским, Чертковским, Азовским, Неклиновским, Шолоховским, Мясниковским и Родионово-Несветайским.
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