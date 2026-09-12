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Регион
Опубликовано 12 сентября, 16:29

В Таганроге после ночной атаки ВСУ возникли очаги возгорания

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Nano Banana AI

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Nano Banana AI

В ночь на 12 сентября Таганрог Ростовской области подвергся массированной атаке беспилотников. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова в своём канале «Макс».

По её данным, силы ПВО уничтожили дроны над городом. В нескольких районах возникли очаги возгорания — на местах падения обломков работают экстренные службы. Пострадавших при атаке нет, уточнила Камбулова. Сведения о последствиях на земле будут уточняться. Глава города призвала жителей беречь себя и близких.

ПВО 12 часов отражала атаку на регионы России и сбила 230 украинских дронов
ПВО 12 часов отражала атаку на регионы России и сбила 230 украинских дронов

Ранее сообщалось, что дроны были сбиты над Таганрогом, акваторией Таганрогского залива и 11 районами Ростовской области — Миллеровским, Морозовским, Советским, Каменским, Тарасовским, Чертковским, Азовским, Неклиновским, Шолоховским, Мясниковским и Родионово-Несветайским.

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Анастасия Никонорова
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