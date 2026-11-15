Пожар на трансформаторной подстанции в Таганроге, вспыхнувший после ночной атаки беспилотников, удалось полностью ликвидировать. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова в своём канале в мессенджере «Макс».

«Открытое горение ликвидировано на трансформаторной подстанции. Угроза снята», — написала Камбулова.

При этом работы на объекте продолжаются. Специалисты проливают территорию, чтобы исключить повторное возгорание и окончательно устранить последствия происшествия.