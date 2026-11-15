В Таганроге потушили пожар на подстанции после атаки украинских дронов
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Пожар на трансформаторной подстанции в Таганроге, вспыхнувший после ночной атаки беспилотников, удалось полностью ликвидировать. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова в своём канале в мессенджере «Макс».
«Открытое горение ликвидировано на трансформаторной подстанции. Угроза снята», — написала Камбулова.
При этом работы на объекте продолжаются. Специалисты проливают территорию, чтобы исключить повторное возгорание и окончательно устранить последствия происшествия.
Ранее Life.ru сообщал о повреждении двух электроподстанций в Таганроге в результате ночной атаки беспилотников. Один из объектов обеспечивает работу железнодорожной инфраструктуры, а на второй возник пожар. Из-за повреждения контактной сети временно приостановили движение поездов на участке между станциями Таганрог-Пассажирский и Михайловка.