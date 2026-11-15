В Таганроге в результате атаки беспилотников повреждены две электроподстанции. На одной из них погиб главный инженер, ещё четыре человека получили ранения из-за падения обломков беспилотников на автомобили. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

Одна из повреждённых подстанций обеспечивает электроснабжение железнодорожной инфраструктуры. Из-за повреждения объекта обесточен участок контактной сети от станции Таганрог-Пассажирский до Михайловки, движение поездов приостановлено. На второй подстанции, расположенной в квартале Шубин, возникло возгорание. Специальные службы занимаются устранением последствий.

Атака также привела к повреждению моста на 64-м километре трассы Р-280 в Неклиновском районе. Пострадало дорожное полотно над железнодорожными путями, повреждены четыре автомобиля. Проезд по этому участку закрыли. Водителей направляют через Таганрог и село Покровское. Кроме того, обломки беспилотника повредили автомобиль на стоянке автозаправочной станции. Четверо пострадавших — трое мужчин и женщина — госпитализированы. По словам губернатора, медики оказывают им необходимую помощь.

Всего за ночь силы ПВО уничтожили около 50 беспилотников над Таганрогом, Ростовом-на-Дону и семью районами области: Неклиновским, Верхнедонским, Каменским, Тарасовским, Миллеровским, Шолоховским и Чертковским. Беспилотная опасность в Ростовской области сохраняется.

Ранее Life.ru писал, что 14 ноября одна женщина погибла, ещё трое мужчин получили ранения в результате атак беспилотников и подрыва на противопехотной мине в ДНР. Кроме того, зафиксированы повреждения пяти жилых домов, двух объектов гражданской инфраструктуры, рейсового автобуса, трёх грузовых и одного легкового автомобиля.