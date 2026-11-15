В Таганроге после ночной атаки ВСУ ввели локальный режим чрезвычайной ситуации. Он действует с 09:00 (по Москве) 15 ноября, сообщила глава города Светлана Камбулова в своём канале в Max. Рабочая группа уже обходит повреждённые дома. Специалистам предстоит оценить нанесённый ущерб.

«Приняли решение о введении локального режима ЧС с 09:00», — написала Камбулова.

Решение приняли на внеочередном заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям. Перед этим участники заслушали доклады о последствиях ночной атаки.

Ранее Life.ru рассказывал, что при атаке на Ростовскую область погиб один человек, ещё пятеро получили ранения. По данным губернатора Юрия Слюсаря, в Таганроге погиб главный инженер электроподстанции. В городе также повреждена энергетическая инфраструктура, а на участке железной дороги приостановили движение поездов.