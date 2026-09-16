В Таиланде 90-летнюю женщину девять километров несли на носилках в банк

Жители отдалённой деревни в Таиланде девять километров несли на носилках женщину старше 90 лет, чтобы она смогла лично приехать в банк и восстановить доступ к своему счёту. История произошла в провинции Канчанабури недалеко от границы с Мьянмой, пишет Thaiger.

Пенсионерка практически не может передвигаться самостоятельно. Её банковская карта перестала работать, а для решения проблемы потребовалось лично подтвердить личность в отделении Krungthai Bank.

На этот счёт родственники ежемесячно переводят женщине деньги на проживание и уход. Однако её деревня находится в труднодоступной местности, куда нельзя добраться на автомобиле, а в сезон дождей проблемы возникают даже у мотоциклистов.

Тогда на помощь пришли жители, местные волонтёры и сотрудники экстренных служб. Они уложили пенсионерку на носилки и около девяти километров несли её под непрерывным дождём до точки, доступной для автомобиля. Оттуда женщину уже отвезли в отделение банка.

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