В Таиланде кремируют московского риелтора, погибшего при спасении подростка

В Таиланде 29 октября состоится кремация московского предпринимателя Андрея Соболева, который погиб, спасая 15-летнего подростка из штормового моря. После церемонии прах владельца агентства недвижимости доставят в российскую столицу. Об этом сообщили в Гильдии риелторов Москвы.

«Кремация пройдет сегодня в Таиланде, потом урну привезут в Москву», — уточнили в организации.

Трагедия произошла 26 октября во время деловой поездки представителей столичной гильдии. Соболев прибыл в королевство вместе с коллегами для знакомства с местными застройщиками и их проектами.

В один из дней предприниматель отправился купаться с 15-летним сыном одного из руководителей профессионального объединения. Погода была неблагоприятной: шёл сильный дождь, а на море бушевали высокие волны.

Когда подросток оказался в опасности, мужчина бросился ему на помощь. Юноше удалось выбраться на берег, однако сам Соболев захлебнулся. Очевидцы пытались вернуть его к жизни более часа, но реанимационные мероприятия не принесли результата, пишет ТАСС.