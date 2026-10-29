В Таиланде кремируют московского риелтора, погибшего при спасении подростка
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В Таиланде 29 октября состоится кремация московского предпринимателя Андрея Соболева, который погиб, спасая 15-летнего подростка из штормового моря. После церемонии прах владельца агентства недвижимости доставят в российскую столицу. Об этом сообщили в Гильдии риелторов Москвы.
«Кремация пройдет сегодня в Таиланде, потом урну привезут в Москву», — уточнили в организации.
Трагедия произошла 26 октября во время деловой поездки представителей столичной гильдии. Соболев прибыл в королевство вместе с коллегами для знакомства с местными застройщиками и их проектами.
В один из дней предприниматель отправился купаться с 15-летним сыном одного из руководителей профессионального объединения. Погода была неблагоприятной: шёл сильный дождь, а на море бушевали высокие волны.
Когда подросток оказался в опасности, мужчина бросился ему на помощь. Юноше удалось выбраться на берег, однако сам Соболев захлебнулся. Очевидцы пытались вернуть его к жизни более часа, но реанимационные мероприятия не принесли результата, пишет ТАСС.
Ранее Life.ru рассказывал о последних минутах жизни Андрея Соболева и обстоятельствах спасения подростка. По информации издания, 42-летний предприниматель сумел вытолкнуть мальчика к суше, но сам наглотался воды. Прибывшим медикам ненадолго удалось восстановить сердцебиение мужчины. У погибшего осталась 13-летняя дочь от первого брака.