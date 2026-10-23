В Таиланде убийц брата и сестры Назимовых обвинили в ещё одной расправе

В Таиланде обвиняемые в убийстве 22-летней Дианы Назимовой и её 17-летнего брата Романа предстанут перед судом по ещё одному делу. Следствие связывает преступную группу с расправой над семьёй из трёх местных жителей, совершённой за месяц до гибели россиян. Об этом сообщает газета Matichon.

Раскрыть второе преступление удалось после задержания главных подозреваемых — Тханы Кыттхонга и Тхонгчая Синина. Прокуратура Паттайи уже передала материалы в суд, который назначил заслушивание показаний обвиняемых на 26 октября.

По версии следствия, в ночь на 28 июня четверо вооружённых мужчин проникли в частный дом в районе Хуай-Яй. Двое из них выдавали себя за полицейских. Нападавшие связали супругов и их 18-летнюю дочь, похитили ценные вещи, после чего вывезли семью на пикапе в кокосовую рощу.

Там всех троих убили, а тела закопали неподалёку от места, где позднее обнаружили останки россиян. Фигурантам предъявили обвинения по девяти статьям, включая предумышленное убийство, похищение людей, вооружённый разбой и сокрытие тел.

Сестра погибшего главы тайской семьи Присана ранее потребовала для виновных смертной казни.

Ранее Life.ru сообщал, что обвиняемые в убийстве Дианы и Романа Назимовых признали вину по всем девяти пунктам обвинения. До этого мужчины отрицали предумышленное убийство по предварительному сговору, а один из фигурантов не признавал обвинение в изнасиловании. Окончательный приговор суд пока не вынес.