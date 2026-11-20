В Тамбовской области разработали законопроект о полном запрете розничной продажи вейпов, электронных сигарет и жидкостей для них. Ограничения могут начать действовать с 1 сентября 2027 года. Инициативу поддержали депутаты и представители медицинского сообщества, сообщил председатель Тамбовской областной Думы Алексей Поздняков.

По его словам, 18 ноября документ рассмотрели на заседании комитета по промышленности, строительству, транспорту, связи и развитию предпринимательства. Парламентарии рекомендовали направить законопроект главе региона для получения заключения и оценки регулирующего воздействия.

Необходимость дополнительной проверки связана в том числе с возможными финансовыми последствиями. Полный запрет продажи электронных сигарет может привести к сокращению налоговых поступлений в областной бюджет. Размер предполагаемых потерь пока не определён.

Поздняков подчеркнул, что главная цель инициативы — защита здоровья жителей региона, прежде всего детей и подростков. Разработчики документа ссылаются на данные Всемирной организации здравоохранения об опасных веществах, содержащихся в аэрозолях электронных сигарет. Некоторые из этих компонентов могут повышать риск развития тяжёлых заболеваний, включая онкологические.

Как рассказал председатель областной Думы, при прохождении всех необходимых процедур закон может быть принят в начале 2027 года. Предполагается, что ограничения будут действовать до 1 марта 2032 года.

Такая возможность появилась у российских регионов после подписания Владимиром Путиным федерального закона № 186-ФЗ от 26 июня 2026 года. Документ позволяет субъектам самостоятельно устанавливать временный запрет на розничную торговлю электронными системами доставки никотина в период с 1 марта 2027 года по 1 марта 2032-го.