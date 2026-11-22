В Тамбовской области троих арестовали за вымогательство 11 млн у вдовы бойца СВО
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В Тамбовской области суд отправил под стражу троих местных жителей, подозреваемых в вымогательстве более 11 миллионов рублей у вдовы участника специальной военной операции. По версии следствия, злоумышленники требовали деньги у женщины на протяжении нескольких месяцев. Об этом сообщила региональная прокуратура.
«Кирсановской межрайонной прокуратурой в суде поддержано ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении троих местных жителей», — говорится в сообщении надзорного ведомства, опубликованном со ссылкой на прокуратуру Тамбовской области.
По данным следствия, противоправные действия продолжались с апреля по август 2026 года. Местные СМИ уточняют, что подозреваемые угрожали распространить сведения, порочащие потерпевшую. В результате женщине был причинён ущерб на сумму свыше 11 миллионов рублей.
В отношении фигурантов расследуется уголовное дело по пункту «б» части 3 статьи 163 УК РФ — вымогательство в особо крупном размере. С учётом позиции прокуратуры суд заключил всех троих под стражу на два месяца.
Ранее Life.ru сообщал о вдове участника СВО, которая лишилась 11 миллионов рублей после угроз обвинением в госизмене. Злоумышленники убедили женщину, что её аккаунт на «Госуслугах» взломан, а сбережения якобы могут быть использованы для финансирования противоправной деятельности. Опасаясь уголовного преследования, потерпевшая передала деньги мошенникам.