В Тамбовской области суд отправил под стражу троих местных жителей, подозреваемых в вымогательстве более 11 миллионов рублей у вдовы участника специальной военной операции. По версии следствия, злоумышленники требовали деньги у женщины на протяжении нескольких месяцев. Об этом сообщила региональная прокуратура.

«Кирсановской межрайонной прокуратурой в суде поддержано ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении троих местных жителей», — говорится в сообщении надзорного ведомства, опубликованном со ссылкой на прокуратуру Тамбовской области.

По данным следствия, противоправные действия продолжались с апреля по август 2026 года. Местные СМИ уточняют, что подозреваемые угрожали распространить сведения, порочащие потерпевшую. В результате женщине был причинён ущерб на сумму свыше 11 миллионов рублей.

В отношении фигурантов расследуется уголовное дело по пункту «б» части 3 статьи 163 УК РФ — вымогательство в особо крупном размере. С учётом позиции прокуратуры суд заключил всех троих под стражу на два месяца.