Молодого нильского крокодила нашли в канале Карасу в Ташкенте. Рептилию с сильным переохлаждением вытащили из воды и передали специалистам городского зоопарка. Сейчас его состояние оценивается как удовлетворительное.

В Ташкенте спасли крокодила. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ tashkent_zoo

О необычной находке рыбаки сообщили 15 ноября. На место приехали сотрудники Национального комитета по экологии и изменению климата и Ташкентского зоопарка. Они осмотрели окрестности, но других рептилий не обнаружили.

Крокодилу около года. Его поместили в карантинный бассейн, где постепенно повышают температуру воды и поддерживают тепло. Сейчас состояние животного оценивают как удовлетворительное, однако на восстановление потребуется время.

Как рептилия оказалась в канале, выясняют. Сотрудник зоопарка предположил, что крокодил мог сбежать из дома или его могли оставить в воде прежние владельцы, посчитав, что животное им больше не нужно.

Ранее Life.ru рассказывал, что огромного крокодила весом более 400 килограммов пришлось экстренно эвакуировать из затопленного буддийского храма в Таиланде. Вода подобралась к вольеру настолько близко, что монахи испугались побега рептилии в реку.