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Регион
Опубликовано 10 сентября, 13:29

В Татарстане 25-летнего парня оштрафовали за публикацию видео с БПЛА

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Жителя Зеленодольска оштрафовали на 4 тысячи рублей за публикацию в мессенджере видео с беспилотником, пролетавшим над одним из предприятий района. Об этом сообщили в МВД по Татарстану.

Ролик обнаружили сотрудники ОМВД по Зеленодольскому району во время мониторинга интернета. Правоохранители быстро установили автора — им оказался 25-летний местный житель. Мужчина подтвердил, что снял и разместил видео.

Суд признал публикацию нарушением статьи 2.21 КоАП Татарстана о несоблюдении требований региональных нормативных актов, действующих в условиях режима базовой готовности.

Ответственность наступила в соответствии с указом раиса Татарстана от 29 августа 2025 года № 695. Документ запрещает распространять в СМИ, интернете и мессенджерах фотографии и видеозаписи беспилотников, а также работы средств противовоздушной обороны. Ограничение не распространяется на официальные сообщения властей и уполномоченных ведомств.

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Николь Вербер
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