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Регион
Опубликовано 11 октября, 21:21

В Татарстане два человека погибли после падения автомобиля с обрыва в воду

Рениамобиль. Обложка © Life.ru

Рениамобиль. Обложка © Life.ru

Два человека погибли в Татарстане после того, как легковой автомобиль сорвался с обрыва и оказался в воде. Обстоятельства происшествия в Лаишевском районе раскрыли в Главном управлении МЧС России по республике.

В Татарстане два человека погибли после падения автомобиля с обрыва в воду. Фото © Макс/ГУ МЧС России по Республике Татарстан

В Татарстане два человека погибли после падения автомобиля с обрыва в воду. Фото © Макс/ГУ МЧС России по Республике Татарстан

Трагедия произошла возле деревни Макаровка, неподалёку от улицы Набережной. Сообщение о съезде машины в водоём поступило спасателям 11 октября. К месту происшествия направили дежурные подразделения Казанского поисково-спасательного отряда.

Прибывшие сотрудники экстренной службы обнаружили в воде легковушку марки «Лада». Во время обследования автомобиля внутри нашли тела двух мужчин. Оба погибших были 2003 года рождения.

22-летний турист погиб, сорвавшись с обрыва на плато Канжол в КБР
22-летний турист погиб, сорвавшись с обрыва на плато Канжол в КБР

Ранее в Богородском округе Подмосковья на 41-м км трассы М-7 «Волга» 11 октября столкнулись четыре машины. Микроавтобус «ГАЗ», грузовики «Газель» и FAW, а также Ford. За медпомощью обратились четыре пассажира микроавтобуса.

Больше новостей о дорожных происшествиях и работе спасательных служб — в разделе «ДТП» на Life.ru

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Анастасия Никонорова
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