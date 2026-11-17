Двух 16-летних школьниц нашли мёртвыми на горе в Мамадыше в Татарстане. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Iptash.

По предварительной информации канала, причиной смерти стала асфиксия. Сотрудники Следственного комитета выясняют, что произошло и при каких обстоятельствах погибли девушки. Других подробностей пока нет.

Ранее Life.ru сообщал, что следователи возбудили уголовное дело после смерти 17-летнего подростка в школе Набережных Челнов. Его тело обнаружили в одном из помещений учебного заведения. Причину смерти на тот момент не установили.