В Татарстане началась самая короткая рабочая неделя 2026 года. Жителям республики предстоит выйти на работу всего три раза, причём два дня будут сокращёнными. Причиной стало совпадение федерального и регионального праздников.

Согласно производственному календарю Минтруда Татарстана, рабочими на этой неделе будут только 2, 3 и 5 ноября. При этом во вторник и четверг трудовой день сократится на один час. А вот среда и пятница станут полноценными выходными.

Первый праздник выпадает на 4 ноября — День народного единства, который отмечает вся Россия. Второй приходится на 6 ноября, когда в республике празднуют День Конституции Татарстана.

Благодаря такому расположению дат жители региона получат сразу четыре дня отдыха за неделю. Причём с 6 по 8 ноября можно будет отдыхать три дня подряд без оформления отпуска или дополнительных отгулов.

Всего в ноябре у татарстанцев с обычной пятидневкой будет 19 рабочих и 11 выходных и праздничных дней. Для сравнения, в большинстве российских регионов предусмотрены 20 рабочих и 10 нерабочих дней. При этом сотрудники предприятий с непрерывным производством и сменным графиком могут трудиться по отдельному расписанию.

Дополнительных недельных каникул власти Татарстана не объявляли. Работодатели могут самостоятельно предоставить сотрудникам дополнительные дни отдыха, однако общим производственным календарём такое решение не предусмотрено.

Ранее Life.ru рассказывал об особенностях производственного календаря Татарстана на 2026 год. Помимо общероссийских праздников, в республике установлены четыре собственных нерабочих дня, включая Ураза-байрам, Курбан-байрам и День Республики. Однако совпадение регионального праздника с обычным выходным не всегда даёт дополнительный отдых. Так, День Республики 30 августа в этом году пришёлся на воскресенье, но понедельник, 31 августа, остался рабочим.