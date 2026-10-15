В Татарстане отменили третью за сутки ракетную опасность

В Татарстане отменили режим ракетной опасности, который вводили уже в третий раз за сутки 15 октября. Соответствующее уведомление поступило в официальном приложении МЧС России.

Одновременно сняты ограничения на приём и выпуск самолётов в аэропортах Казани, Нижнекамска и Чебоксар. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полётов.

Последнюю ракетную опасность в Татарстане объявили незадолго до полудня. В Казани вновь включили сирены, а жителей по громкоговорителям призывали принять меры безопасности и пройти в укрытия.

На фоне угрозы временные ограничения также вводились в ряде аэропортов Поволжья, включая Самару, Ульяновск, Пензу, Саратов и Саранск.

За предшествующие часы ракетную опасность в Татарстане объявляли ещё дважды. Первый режим действовал с 22:41 14 октября до 23:59, второй — с 05:42 до 07:47 15 октября.

Утренние ограничения сказались на работе казанского аэропорта. Из-за временного закрытия воздушного пространства в расписании возникли задержки рейсов.

Ранее Life.ru сообщал, что в ночь на 15 октября ракетную опасность объявляли сразу в семи регионах России. Предупреждения действовали в Татарстане, Чувашии, Ростовской, Волгоградской, Оренбургской, Ульяновской и Самарской областях.