В Татарстане после нападения бешеной кошки готовят карантин в шести районах

В Татарстане после нападения заражённой бешенством кошки на людей рассматривают введение карантина сразу в шести районах. Всего с начала года в республике зарегистрировали 29 неблагополучных пунктов по опасному заболеванию. Об этом сообщает «Татар-информ» со ссылкой на заместителя начальника Главного управления ветеринарии республики Габдулхака Мотыгуллина.

Поводом для обсуждения ограничений в Тукаевском районе стало нападение кошки на людей. Исследования подтвердили, что животное было заражено бешенством. Аналогичные меры могут затронуть ещё пять муниципалитетов.

По данным ветеринарных служб, в 2026 году опасный вирус обнаружили в 18 районах Татарстана и Казани. Для сравнения, за весь прошлый год неблагополучными признали 21 пункт в 14 муниципалитетах.

Наибольшее число случаев сейчас приходится на Актанышский и Мензелинский районы — по три в каждом. Среди заражённых животных встречаются как домашние питомцы, так и дикие звери.

Специалисты связывают распространение инфекции в том числе с контактами домашних кошек и собак с дикими лисицами. Для сдерживания заболевания ветеринарные службы проводят вакцинацию животных и регулируют численность лисиц.

Особую опасность представляют укусы и царапины заражённых зверей, а также попадание их слюны на повреждённую кожу или слизистые оболочки. Ветеринарный врач Елена Фроленко ранее предупредила, что после такого контакта необходимо без промедления обратиться в травмпункт. Решение о профилактических прививках принимает врач.

Ранее Life.ru рассказывал о случае заражения бешенством трёхлетней девочки в Турции. Ребёнок пострадал после контакта с уличной кошкой, которая поцарапала его. Спустя несколько месяцев девочку госпитализировали, а анализы подтвердили опасный диагноз.