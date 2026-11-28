В Тбилиси несколько сотен сторонников оппозиции и гражданских активистов вышли на антиправительственный митинг. Акцию приурочили ко второй годовщине решения грузинских властей отложить вопрос о начале переговоров по вступлению в Евросоюз.

В Тбилиси оппозиция вышла на антиправительственный митинг. Видео © X / rusudanjakeli

Участники акции собрались в нескольких точках города. Как сообщает «Грузия Online», демонстранты направились к площади Свободы с флагами Грузии и Евросоюза. Движение транспорта по пути шествий перекрыто.

Поводом для протестов стало заявление премьер-министра Ираклия Кобахидзе от 28 ноября 2024 года. Тогда глава правительства объявил, что до конца 2028 года власти не будут ставить вопрос об открытии переговоров о вступлении страны в ЕС. Последовавшие за этим демонстрации сопровождались столкновениями с полицией, которая применяла слезоточивый газ и водомёты.

Ранее, 27 сентября, Life.ru сообщал о заявлении Кобахидзе относительно протестного движения. Премьер утверждал, что оно практически сошло на нет, ссылаясь на небольшую численность ежедневных акций.