В техасском Хьюстоне один человек погиб при возгорании перевернувшейся автоцистерны с топливом на автомагистрали US 59. Грузовик загорелся после опрокидывания, из повреждённой цистерны вытекало горючее, сообщила пожарная служба города.

На магистрали в Техасе загорелась автоцистерна. Видео © X / Storm Chaser Houston

Авария произошла около 14:00 24 ноября на северном направлении автомагистрали Истекс-Фривей (Eastex Freeway) возле пересечения с кольцевой автодорогой 610 (North Loop). Другие транспортные средства в происшествии не участвовали.

Шериф округа Харрис Эд Гонсалес сообщил, что огонь охватил всю автоцистерну. Из-за пожара движение по магистрали перекрыли в обоих направлениях. Позднее пожарный департамент подтвердил гибель водителя грузовика и сообщил о привлечении специализированной группы по работе с опасными материалами для ликвидации утечки топлива.

Северное направление Истекс-Фривей в районе аварии осталось закрытым. На западном участке кольцевой автодороги 610 также возникли серьёзные затруднения движения.