В Техасе один человек погиб при возгорании автоцистерны на автомагистрали
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В техасском Хьюстоне один человек погиб при возгорании перевернувшейся автоцистерны с топливом на автомагистрали US 59. Грузовик загорелся после опрокидывания, из повреждённой цистерны вытекало горючее, сообщила пожарная служба города.
На магистрали в Техасе загорелась автоцистерна. Видео © X / Storm Chaser Houston
Авария произошла около 14:00 24 ноября на северном направлении автомагистрали Истекс-Фривей (Eastex Freeway) возле пересечения с кольцевой автодорогой 610 (North Loop). Другие транспортные средства в происшествии не участвовали.
Шериф округа Харрис Эд Гонсалес сообщил, что огонь охватил всю автоцистерну. Из-за пожара движение по магистрали перекрыли в обоих направлениях. Позднее пожарный департамент подтвердил гибель водителя грузовика и сообщил о привлечении специализированной группы по работе с опасными материалами для ликвидации утечки топлива.
Северное направление Истекс-Фривей в районе аварии осталось закрытым. На западном участке кольцевой автодороги 610 также возникли серьёзные затруднения движения.
Ранее в Прокопьевске Кемеровской области перевернулся бензовоз, из которого на землю вылилось дизельное топливо. Пострадавшего водителя госпитализировали. Авария произошла 23 ноября около 22:00 на улице Соколовской. По предварительным данным, 53-летний мужчина за рулём грузовика DAF потерял управление, съехал с проезжей части, после чего машина опрокинулась. По прибытии сотрудников ГИБДД движение было временно перекрыто для ликвидации последствий аварии.