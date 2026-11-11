За последние 48 часов пользователи Telegram активировали более миллиона криптокошельков Gram Wallet. Об этом сообщил основатель мессенджера Павел Дуров. Одновременно с ростом числа кошельков криптовалюта Gram, ранее известная как Toncoin, оказалась среди лидеров роста на рынке цифровых активов.

По словам предпринимателя, речь идёт о некастодиальных кошельках, которые позволяют пользователям самостоятельно контролировать свои криптоактивы. Такой кошелёк может активироваться при получении токенов Gram.

Дуров также обратил внимание на рост курса криптовалюты. Согласно опубликованным им данным, Gram занял первое место по суточному приросту среди ста крупнейших цифровых валют по рыночной капитализации. На момент сообщения токен прибавлял более 10% за сутки.

Ещё 9 ноября Дуров сообщал о создании свыше 700 тысяч кошельков за аналогичный двухдневный период. Таким образом, новые данные свидетельствуют о дальнейшем росте числа активаций.

Ранее Life.ru рассказывал о резком росте криптовалюты GRAM на фоне спада рынка цифровых активов. В конце сентября токен подорожал примерно на 20% за три дня. Тогда же сообщалось о постепенном внедрении Gram Wallet непосредственно в Telegram.