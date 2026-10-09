В Теннесси полиция застрелила мужчину после нападения с ножом в суде

В федеральном суде Нашвилла полиция застрелила мужчину после попытки нападения на сотрудника пункта досмотра. По данным полиции, сначала преступник попытался выстрелить из пистолета, но оружие заклинило, после чего мужчина достал нож. Об этом сообщил в ходе пресс-конференции представитель полиции города Дон Аарон.

Мужчина лет сорока приехал в Нашвилл из другого штата и около 9:30 утра вошёл в Федеральное здание и здание суда имени Фреда Д. Томпсона. На пункте досмотра он достал пистолет и попытался открыть огонь. Когда выстрелить не удалось, мужчина перешёл к ножу. По версии следствия, он попытался напасть на сотрудника, после чего тот применил оружие.

Мужчину доставили в больницу в критическом состоянии, однако позднее он умер. Его имя и мотив пока не раскрываются. Следователи осмотрели автомобиль погибшего, который находился рядом с судом. Расследование передали Бюро расследований штата Теннесси.

«Очевидно, что появление вооружённого человека с огнестрельным оружием в федеральном здании суда недопустимо, и нам предстоит выяснить, что произошло, а затем действовать соответствующим образом», — заявил помощник федерального прокурора Роб Макгуайр.

Ранее мужчину ранили во время операции американской Службы иммиграционного и таможенного контроля (ICE) в Нью-Йорке. Пострадавшего госпитализировали, он находится в сознании и получает медицинскую помощь, сообщила полиция города. Что именно предшествовало применению оружия, пока не установлено.