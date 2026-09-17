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Опубликовано 17 сентября, 14:49

В Тернопольской области врачи продали тысячу справок для уклонения от службы

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Michele Ursi

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Michele Ursi

Около тысячи медицинских заключений, которые могли использоваться для получения отсрочки от мобилизации, выдали за три года в Тернопольской области. За оформление документов, по версии следствия, брали от $6 тыс. до $12 тыс.

В организации схемы заподозрили главу врачебно-консультационной комиссии районной больницы, ещё трёх её членов и двух посредников. Об этом сообщили в офисе генпрокурора Украины.

Следствие считает, что в 2024–2026 годах медики вносили в заключения недостоверные сведения о здоровье родственников военнообязанных. В документах указывалось, что им якобы необходим постоянный посторонний уход.

Такие заключения затем использовались для оформления отсрочки от мобилизации. За три года комиссия выдала около тысячи документов о необходимости ухода за родственниками военнообязанных.

По данным украинских правоохранителей, четырём медикам сообщили о подозрении в препятствовании законной деятельности ВСУ и служебном подлоге. Подозрения также получили посредники, один из них — заочно.

Во время обысков у фигурантов изъяли медицинские документы, телефоны и другие материалы. Следствие также проверяет возможную причастность к схеме других сотрудников больницы и чиновников.

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Ранее Life.ru сообщал, что украинские ТЦК передали полиции сведения о более чем 1,5 млн человек, которых считают уклонистами. Отдельно правоохранители проверяли возможное незаконное бронирование почти 2,5 тысячи военнообязанных.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Матвей Константинов
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