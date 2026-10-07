В тесноте, да не в обиде: В Эстонии поймали украинцев с мигрантами в багажнике

В Эстонии поймали двух украинцев с тремя мигрантами в багажнике автомобиля, на котором те собирались добраться до Швеции. Об этом пишет Delfi со ссылкой на прокуратуру республики.

Audi остановили 4 октября в Северном порту Палдиски перед отправкой паромом. При досмотре пограничники обнаружили под одеялом трёх выходцев из Эритреи и Эфиопии, не имевших документов и законных оснований находиться в стране. После задержания их поместили в специальное учреждение.

За рулём находился 20-летний гражданин Украины со шведским видом на жительство, рядом ехал его 19-летний соотечественник. Водительское удостоверение первого оказалось поддельным. По данным следствия, предложение за деньги перевозить людей молодой человек нашёл в социальных сетях.

Прокурор Лаура Лаял сравнила такую схему вербовки с набором курьеров для наркоторговли. Потенциальным исполнителям обещают простой заработок, однако фактически они оказываются частью международной преступной цепочки. Наибольшим риском при этом подвергается тот, кто непосредственно управляет машиной.

Обоих фигурантов решили оставить под стражей как минимум на два месяца. В прокуратуре сочли, что у молодых людей есть связи и контакты, позволяющие вновь заняться подобной деятельностью. Расследование продолжается.

Ранее Служба безопасности Украины раскрыла схему незаконной переправки мужчин призывного возраста через границу. Для перемещения мужчин использовались служебные автомобили с военными номерами. Участников схемы также подозревают в том, что перед перевозкой клиентов переодевали в военную форму. Это должно было облегчить пересечение границы.