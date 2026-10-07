В Того сняли рэп-клип ко дню рождения Владимира Путина

В Того ко дню рождения президента России Владимира Путина сняли музыкальный рэп-клип. Песню создали с помощью искусственного интеллекта, а съёмки полностью прошли в столице республики Ломе, сообщили в местном филиале Центра народной дипломатии.

Видео © Telegram/Центр народной дипломатии в Того

Идею подготовила команда филиала под руководством Валентины Колесниковой. Авторы объяснили выбор жанра популярностью ритмичной музыки среди африканской молодёжи. Современные ИИ-инструменты помогли создать композицию с нуля.

В Центре отметили, что многие молодые жители Того проявляют интерес к России и российскому образованию. В качестве примера там привели Ламбони Дамекои, изучавшего русский язык в Саратове, и Самюэля Афатоджи, который поступил в Северный (Арктический) федеральный университет имени М. В. Ломоносова.

Авторы ролика назвали его «африканским приветом» российскому лидеру и пожелали Путину здоровья, энергии и дальнейшего развития отношений между Москвой и Ломе.

Свой день рождения президент проводит в рабочем режиме: у него запланированы международные телефонные переговоры и совещание с постоянными членами Совета безопасности. Как рассказывал Life.ru, российского лидера поздравляют главы иностранных государств, причём часть разговоров выходит за рамки праздничных пожеланий — собеседники обсуждают и содержательные вопросы двусторонних отношений. Накануне в Кремле также сообщили, что Путину поступило множество письменных поздравлений, в том числе от председателя КНР Си Цзиньпина.