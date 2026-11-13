В Тольятти скончался 34-летний любитель силовых тренировок, который, предположительно, получил тяжёлую травму во время грубой мастурбации. Как сообщает Telegram-канал Mash, у мужчины оторвался тромб в половом органе.

Пострадавшего, которого издание называет Павлом (имя изменено), доставили в реанимацию в состоянии септического шока. Врачи обнаружили серьёзные нарушения свёртываемости крови: количество тромбоцитов упало до критических значений, а половой орган приобрёл синюшный оттенок.

По информации Mash, спортсмен использовал стероидные препараты. Их приём, как утверждается в сообщении, мог повысить вероятность образования тромбов и закупорки кровеносных сосудов.

Первоначально медикам удалось стабилизировать состояние пациента. Однако улучшение оказалось временным: позднее мужчине вновь стало хуже, после чего он умер.

У 34-летнего жителя Тольятти остались жена и двое детей.

Ранее Life.ru сообщал, что фитнес-блогер и основатель бодибилдинг-проекта Do4a Вадим Иванов скончался в возрасте 37 лет. Спортсмен открыто рассказывал об употреблении стероидов и перенесённом в 28 лет инфаркте. При этом точную причину его смерти близкие не раскрывали.