В Тольятти троих мужчин задержали за похищение военного и кражу 2,5 млн рублей
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В Тольятти троих местных жителей задержали по подозрению в похищении 19-летнего мужчины и хищении более 2,5 миллиона рублей, которые он получил после заключения контракта с Минобороны России. По версии следствия, злоумышленники удерживали молодого человека и добивались передачи банковской карты с деньгами. Об этом сообщили в ГУ МВД по Самарской области.
По данным правоохранителей, преступники узнали о поступлении крупной выплаты и решили завладеть деньгами. В 2025 году они похитили 19-летнего жителя Тольятти, применили к нему насилие и удерживали несколько дней, пока тот не передал им банковскую карту.
После этого с карты пропали более 2,5 миллиона рублей. Эти средства были перечислены молодому человеку якобы в качестве выплаты за заключение контракта с Министерством обороны для прохождения службы в зоне специальной военной операции.
Операцию по задержанию провели сотрудники уголовного розыска МВД и регионального управления ФСБ при силовой поддержке Росгвардии. Бойцы ОМОН «Орлан» участвовали в проникновении в помещение, где находился один из подозреваемых.
В отношении троих жителей Тольятти возбудили уголовное дело. Подозреваемых заключили под стражу, расследованием занимается Следственный комитет Самарской области.
Правоохранители продолжают устанавливать обстоятельства произошедшего, возможных соучастников и проверяют задержанных на причастность к другим преступлениям против военнослужащих.
Ранее Life.ru рассказывал о задержании банды на Урале, похитившей у участника СВО более 2,5 миллиона рублей. Кроме того, установлено, что злоумышленники причастны к хищению автомобиля Toyota Camry у другого потерпевшего под угрозой насилия.