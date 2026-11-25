В Тольятти троих местных жителей задержали по подозрению в похищении 19-летнего мужчины и хищении более 2,5 миллиона рублей, которые он получил после заключения контракта с Минобороны России. По версии следствия, злоумышленники удерживали молодого человека и добивались передачи банковской карты с деньгами. Об этом сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

По данным правоохранителей, преступники узнали о поступлении крупной выплаты и решили завладеть деньгами. В 2025 году они похитили 19-летнего жителя Тольятти, применили к нему насилие и удерживали несколько дней, пока тот не передал им банковскую карту.

После этого с карты пропали более 2,5 миллиона рублей. Эти средства были перечислены молодому человеку якобы в качестве выплаты за заключение контракта с Министерством обороны для прохождения службы в зоне специальной военной операции.

Операцию по задержанию провели сотрудники уголовного розыска МВД и регионального управления ФСБ при силовой поддержке Росгвардии. Бойцы ОМОН «Орлан» участвовали в проникновении в помещение, где находился один из подозреваемых.

В отношении троих жителей Тольятти возбудили уголовное дело. Подозреваемых заключили под стражу, расследованием занимается Следственный комитет Самарской области.

Правоохранители продолжают устанавливать обстоятельства произошедшего, возможных соучастников и проверяют задержанных на причастность к другим преступлениям против военнослужащих.