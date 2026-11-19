В Томской области 41-летняя жительница Северска написала явку с повинной по делу об убийстве новорождённого сына, которого, по версии следствия, выбросила в мусоропровод сразу после родов. Личность подозреваемой удалось установить после проверки жителей района мусороперерабатывающего завода, где обнаружили тело ребёнка. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Видео © Telegram/СУ СК России по Томской области

Следователи собирали биологические образцы у местных жителей для проведения экспертиз. Как пояснили в ведомстве, женщина решила признаться, понимая, что результаты исследований могут установить её причастность к преступлению.

«Понимая, что результаты экспертизы неизбежно подтвердят ее причастность к совершенному преступлению, сегодня женщина написала явку с повинной», — рассказали в СК.

По данным следствия, северчанка родила мальчика, завернула его в полотенце и выбросила в мусоропровод. Тело младенца обнаружили 1 октября при сортировке отходов на мусороперерабатывающем предприятии. Ребёнок появился на свет живым, а возможной причиной его смерти стало переохлаждение. Предположительно, мальчик погиб за один-два дня до обнаружения.

Уголовное дело расследуется по статье 106 УК РФ — убийство матерью новорождённого ребёнка. Несмотря на признание женщины, её причастность и все обстоятельства произошедшего предстоит установить в рамках расследования.

Ранее Life.ru рассказывал об обнаружении тела новорождённого на мусоросортировочном предприятии в Нижневартовске. Страшную находку сделал сотрудник комплекса вечером 16 ноября. Следователи возбудили уголовное дело и назначили судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти. Правоохранители также начали поиски матери ребёнка и выяснение обстоятельств его появления на предприятии.