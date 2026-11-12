В Томске 40-летнего мужчину приговорили к трём с половиной годам принудительных работ за жестокую расправу над котёнком на глазах у ребёнка. Кроме того, десятая часть его заработка будет перечисляться государству. Об этом сообщили представители пресс-службы прокуратуры Томской области в официальном телеграм-канале ведомства.

Случай произошёл в августе 2026 года. Нетрезвый томич находился в квартире вместе с 11-летним сыном своей сожительницы. В присутствии мальчика мужчина жестоко обошёлся с котёнком, а затем выбросил его из окна пятого этажа. Животное погибло от полученных травм.

Разбирательство проходило в Ленинском районном суде Томска. Подсудимый признал свою вину в жестоком обращении с животным, повлёкшем его гибель.

При вынесении приговора суд учёл позицию государственного обвинителя. Мужчину признали виновным по пункту «б» части 2 статьи 245 УК РФ — жестокое обращение с животным в присутствии малолетнего.

Ранее Life.ru рассказывал, что в Челябинске женщину оштрафовали на семь тысяч рублей за гибель новорождённого котёнка. Она смыла животное в унитаз коммунальной квартиры. Сосед услышал мяуканье и попытался спасти питомца, однако тот погиб. Женщину признали виновной в жестоком обращении с животным.