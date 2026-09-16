В Третьяковке объяснили, зачем «Святую Троицу» Рублёва убрали из иконостаса

Икону Андрея Рублёва «Святая Троица» временно перенесли в мастерскую Троице-Сергиевой лавры для настройки климатической капсулы, при этом о реставрации речи не идёт. Об этом журналистам сообщила директор Третьяковской галереи Ольга Галактионова.

«Икона действительно из-за корректировки работы капсулы, технической работы, изъята», — сказала она.

По словам Галактионовой, все процедуры проходят под контролем реставраторов Третьяковской галереи и других специалистов, а происходящее является обычным рабочим процессом. Глава музея отдельно подчеркнула, что не заявляла о проведении реставрации «Троицы». Необходимости вывозить икону из мастерских лавры также нет.

Ранее Life.ru сообщал, что «Святую Троицу» временно убрали из иконостаса Троицкого собора для проверки климатической витрины. В РПЦ тогда объяснили происходящее плановой сверкой состояния произведения.