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Опубликовано 16 сентября, 10:04

В Третьяковке объяснили, зачем «Святую Троицу» Рублёва убрали из иконостаса

Галактионова: «Святую Троицу» Рублёва переместили из-за настройки капсулы

Обложка © Wikipedia / Андрей Рублев

Обложка © Wikipedia / Андрей Рублев

Икону Андрея Рублёва «Святая Троица» временно перенесли в мастерскую Троице-Сергиевой лавры для настройки климатической капсулы, при этом о реставрации речи не идёт. Об этом журналистам сообщила директор Третьяковской галереи Ольга Галактионова.

«Икона действительно из-за корректировки работы капсулы, технической работы, изъята», — сказала она.

По словам Галактионовой, все процедуры проходят под контролем реставраторов Третьяковской галереи и других специалистов, а происходящее является обычным рабочим процессом. Глава музея отдельно подчеркнула, что не заявляла о проведении реставрации «Троицы». Необходимости вывозить икону из мастерских лавры также нет.

Чтобы не стало актом кощунства: Россиянам рассказали, что делать, если икона разбилась
Чтобы не стало актом кощунства: Россиянам рассказали, что делать, если икона разбилась

Ранее Life.ru сообщал, что «Святую Троицу» временно убрали из иконостаса Троицкого собора для проверки климатической витрины. В РПЦ тогда объяснили происходящее плановой сверкой состояния произведения.

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Владимир Озеров
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