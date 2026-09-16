В Третьяковке заявили, что «Троицу» изъяли из-за работ с климатической капсулой

Икону Святой Троицы Андрея Рублёва изъяли и поместили в реставрационные мастерские Троице-Сергиевской лавры из-за корректировки работы климатической капсулы, рассказала журналистам генеральный директор Третьяковской галереи Ольга Галактионова. По её словам, речь идёт о чисто технической моменте, а не работе над самим образом.

«Речь о реставрации не идёт. Икона, действительно, из-за корректировки технической работы капсулы изъята, находится под контролем <...>, настраивается капсула — это абсолютно рабочий момент», — сказала Галактионова.

Напомним, «Троицу» временно убрала с иконостаса Троицкого собора Троице-Сергиевой лавры. Как писали СМИ, специальной климатической витрине может потребоваться ремонт.