В Троице-Сергиевой лавре сменился наместник: Синод освободил епископа Кирилла от должности

В Троице-Сергиевой лавре сменился наместник. Священный синод Русской православной церкви освободил от этой должности епископа Сергиево-Посадского и Дмитровского Кирилла. Руководить монастырём теперь будет епископ Савва, ранее возглавлявший Армавирскую и Лабинскую епархию. Решение опубликовано на сайте Московского патриархата.

Новый наместник получит титул «Зарайский» и оставит управление Армавирской епархией. Синод поблагодарил Савву за работу на прежнем месте служения.

При этом епископ Кирилл сохранит руководство Сергиево-Посадской епархией и должность ректора Московской духовной академии. В РПЦ также выразили ему благодарность «за понесенные труды».

Кирилл возглавлял Троице-Сергиеву лавру с августа 2023 года. Тогда он получил назначение решением Священного синода, сменив епископа Сергиево-Посадского Фому. До этого Кирилл носил титул Звенигородского и руководил Московской духовной академией.

Причины кадровых изменений в опубликованном решении не уточняются.

Ранее Life.ru рассказывал, что знаменитую икону Андрея Рублёва «Троица» вернули в иконостас Троицкого собора Троице-Сергиевой лавры после ремонта защитной климатической витрины. В сентябре святыню временно переместили в реставрационные мастерские из-за неисправности конструкции. На прежнее место икону вернули 5 октября.