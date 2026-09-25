В центре Афин произошёл мощный взрыв, пострадали три человека

В историческом центре Афин прогремел мощный взрыв, после которого обрушилось жилое здание и пострадали три человека. Как сообщает телеканал Skai, причиной происшествия могла стать утечка бытового газа.

Взрыв в центральном районе Плака в Афинах. Видео © Х / GaffarYakinca

Инцидент произошёл около 07:35 в туристическом районе Плака, неподалёку от Арки Адриана. Вслед за разрушением дома начался пожар, а взрывной волной повредило соседние строения, магазины и припаркованные автомобили. Один из очевидцев рассказал Reuters, что удар был настолько сильным, будто всё здание разлетелось на части.

Две женщины находились в соседнем доме, откуда их вывели пожарные и передали медикам. Обеих доставили в больницу, а третий пострадавший получил лёгкие ранения от разлетевшихся осколков, находясь на улице. На месте работали 20 огнеборцев и спасатели со служебной собакой.

Первоначально сообщалось о пяти пропавших без вести. По информации соседей, в разрушенном здании проживала пожилая пара, а ещё трое человек могли арендовать там жильё через Airbnb. Позднее Skai сообщил, что власти исключили вероятность нахождения людей под завалами.

Пламя удалось потушить примерно к 11 часам утра. Для предотвращения повторных взрывов в районе отключили подачу газа и электричества, а пострадавший дом признали непригодным для проживания. Министр по делам защиты граждан Михалис Хрисохоидис заявил, что причиной обрушения, вероятнее всего, стала неисправность газопровода, а признаков уголовного преступления пока не обнаружено.

Ранее сообщалось, что в деревне Поедуги Суксунского округа Пермского края произошёл взрыв газа. По данным регионального управления МЧС, пострадали пять человек, в том числе двое детей. Всех госпитализировали.