В центре Лондона установили статую современной горожанки — это трёхметровая чернокожая женщина

Трёхметровая фигура темнокожей женщины в синем платье появилась на четвёртом постаменте Трафальгарской площади в Лондоне. Новую работу американской художницы Чабалалы Селф назвали Lady in Blue — «Леди в синем», сообщили в мэрии столицы королевства.

Бронзовая героиня изображена шагающей вперёд на высоких каблуках. Для отделки платья и украшений использовали оттенок лазурита — насыщенный синий цвет, применявшийся художниками с древности.

Автор задумывала скульптуру не как памятник исторической личности, а как собирательный образ молодой жительницы современного мегаполиса. По словам Селф, эта женщина движется в общее будущее с уверенностью, амбициями и чувством цели.

Художница считает героиню отражением духа Лондона. При этом сама Селф родилась в Нью-Йорке и продолжает жить и работать в США, хотя с британской столицей связаны важные этапы её карьеры.

«Леди в синем» стала 16-й работой программы Fourth Plinth. Участников проекта выбирает специальная комиссия, которая также учитывает результаты общественного обсуждения.

Инсталляция временная. В 2028 году её место должна занять новая работа — фигура всадника и лошади под покрывалом, выполненная румынской художницей Андрой Урсуцей.

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