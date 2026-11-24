В самом центре Минска 32-летняя женщина родила ребёнка прямо в салоне автомобиля, не успев дождаться приезда скорой помощи. Мальчик появился на свет в 11:44 на площади Победы, сообщили в Комитете по здравоохранению Мингорисполкома.

Для минчанки по имени Николь это были уже вторые роды. В момент начала схваток рядом с женщиной находилась её сестра, которая вызвала медиков и поддерживала роженицу.

Однако события развивались настолько стремительно, что малыш появился на свет ещё до прибытия бригады скорой помощи. Несмотря на необычные обстоятельства, всё прошло благополучно.

Медики осмотрели маму и новорождённого, после чего доставили их в роддом 1-й городской клинической больницы Минска. Там обоим оказали необходимую помощь. Врачи пожелали маленькому минчанину такой же яркой жизни, как и его появление на свет.

Ранее, 17 ноября, Life.ru рассказывал о подмосковных медиках, которым удалось выходить двойню, родившуюся с весом менее килограмма. Мальчики появились на свет на 27-й неделе беременности и провели 53 дня в реанимации. Сейчас оба чувствуют себя хорошо и весят более девяти килограммов каждый.