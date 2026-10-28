В центре Ростова водитель сбил двух пешеходов на тротуаре и скрылся

В Ростове-на-Дону водитель после наезда на пешеходов уехал с места ДТП. Авария произошла на Большой Садовой улице, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

По предварительным данным, автомобилист не справился с управлением возле дома № 33 и выехал на тротуар. Под колёсами оказались двое пешеходов 1986 и 1990 годов рождения. Госавтоинспекция выясняет обстоятельства произошедшего.

Ранее в Моркинском районе Марий Эл произошло ДТП с двумя погибшими и четырьмя пострадавшими. Столкнулись Chevrolet Lacetti и Mitsubishi Outlander. Авария случилась на 90-м километре трассы Звенигово — Шелангер — Морки. Водитель и пассажир Chevrolet Lacetti погибли на месте. Двоих пассажиров этой машины и водителя с пассажиром Mitsubishi Outlander доставили в больницу.