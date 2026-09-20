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Опубликовано 20 сентября, 14:33

В ЦИК назвали дату инаугурации избранного президента Южной Осетии Камболова

Марат Камболов. Обложка © Telegram / Курчатовский

Марат Камболов. Обложка © Telegram / Курчатовский

Инаугурация избранного президента Южной Осетии Марата Камболова планируется на 30 сентября. Об этом ТАСС сообщили в Центральной избирательной комиссии республики.

В ЦИК пояснили, что по закону избранный глава государства вступает в должность на десятый день после официального объявления итогов президентских выборов.

«Итоги выборов будут опубликованы в средствах массовой информации сегодня, соответственно десятидневный срок начинает исчисляться завтра и выпадает на 30 сентября», — сообщили в Центризбиркоме.

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Ранее Life.ru сообщал о поздравлении Владимира Путина Марату Камболову с избранием президентом Южной Осетии. Российский лидер выразил уверенность, что работа Камболова будет способствовать дальнейшему развитию отношений Москвы и Цхинвала.

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Милена Скрипальщикова
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