В ЦИК назвали дату инаугурации избранного президента Южной Осетии Камболова
Марат Камболов. Обложка © Telegram / Курчатовский
Инаугурация избранного президента Южной Осетии Марата Камболова планируется на 30 сентября. Об этом ТАСС сообщили в Центральной избирательной комиссии республики.
В ЦИК пояснили, что по закону избранный глава государства вступает в должность на десятый день после официального объявления итогов президентских выборов.
«Итоги выборов будут опубликованы в средствах массовой информации сегодня, соответственно десятидневный срок начинает исчисляться завтра и выпадает на 30 сентября», — сообщили в Центризбиркоме.
Ранее Life.ru сообщал о поздравлении Владимира Путина Марату Камболову с избранием президентом Южной Осетии. Российский лидер выразил уверенность, что работа Камболова будет способствовать дальнейшему развитию отношений Москвы и Цхинвала.
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