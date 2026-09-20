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Регион
Опубликовано 20 сентября, 15:47

В ЦИК сообщили о попытках через детей повлиять на участие семей в выборах

Обложка © ТАСС / Эрик Романенко

Обложка © ТАСС / Эрик Романенко

Правоохранительные органы фиксируют рассылки с призывами помешать участию граждан в выборах. Сообщения поступают в том числе на телефоны детей.

Злоумышленники предлагают несовершеннолетним отговаривать родителей, братьев и сестёр от посещения избирательных участков. Член ЦИК России Игорь Борисов заявил, что такие действия сопровождаются угрозами негативных последствий для родственников.

«Угрозы, направленные на срыв избирательного процесса. Вот такие именно записи — насколько они циничны, насколько они бесчеловечны — приходят на телефоны, в том числе и детей, предлагая, чтобы они своим родителям, братьям и сестрам предложили не ходить на выборы, иначе будут какие-то негативные последствия», — сказал Борисов.

Информацию о подобных случаях представители комиссии передали правоохранительным органам. Специалисты устанавливают отправителей сообщений и оценивают возможные последствия рассылок.

Избирательные участки закрылись на Урале и в части регионов Поволжья
Избирательные участки закрылись на Урале и в части регионов Поволжья

Ранее Life.ru писал, что за рубежом предприняли более 200 попыток повлиять на выборы в России. Наибольшую активность комиссия отмечала в отношении ряда республик и других регионов России. Выборы депутатов Госдумы IX созыва и совмещённые с ними кампании проходят с 18 по 20 сентября. Решение о трёхдневном голосовании ранее принял ЦИК.

Больше новостей о выборах и работе органов власти — в разделе «Политика России» на Life.ru.

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Полина Никифорова
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