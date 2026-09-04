В Тульской области 4 сентября сбили 17 украинских дронов

В Тульской области системы противовоздушной обороны перехватили 17 украинских беспилотников за ночь. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Миляев.

Согласно данным губернатора, в результате атак никто не пострадал. По предварительной информации, также отсутствуют повреждения. В Тульской области всё ещё действует опасность атаки беспилотников.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что расчёты ПВО сбили ещё 12 беспилотников Вооружённых сил Украины, летевших на столицу. Таким образом, общее число сбитых с полуночи дронов достигло 35. На местах падения обломков работают специалисты экстренных служб.