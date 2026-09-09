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Регион
Опубликовано 9 сентября, 04:52

В Тульской области расчёты ПВО уничтожили один украинский дрон

Обложка © Telegram / Минобороны России

Обложка © Telegram / Минобороны России

Один украинский беспилотный летательный аппарат был уничтожен подразделениями противовоздушной обороны в Тульской области. Жертв и пострадавших нет. По предварительным данным, разрушений жилых и административных зданий, а также объектов инфраструктуры не зафиксировано.

«В регионе сохраняется опасность атаки БПЛА», — написал губернатор региона Дмитрий Миляев в своём телеграм-канале.

В Свердловской области 9 сентября объявили опасность атаки БПЛА
В Свердловской области 9 сентября объявили опасность атаки БПЛА

Ранее в Новороссийске при отражении атаки беспилотников обломки упали на территории предприятий и вблизи жилого дома. По предварительным данным, никто не пострадал. Оперативные службы направлены для устранения последствий. Информация о других возможных повреждениях уточняется. Жителей просили отойти от окон, укрыться в безопасном месте и соблюдать меры предосторожности.

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Алена Пенчугина
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