В Тульской области расчёты ПВО уничтожили один украинский дрон
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Один украинский беспилотный летательный аппарат был уничтожен подразделениями противовоздушной обороны в Тульской области. Жертв и пострадавших нет. По предварительным данным, разрушений жилых и административных зданий, а также объектов инфраструктуры не зафиксировано.
«В регионе сохраняется опасность атаки БПЛА», — написал губернатор региона Дмитрий Миляев в своём телеграм-канале.
Ранее в Новороссийске при отражении атаки беспилотников обломки упали на территории предприятий и вблизи жилого дома. По предварительным данным, никто не пострадал. Оперативные службы направлены для устранения последствий. Информация о других возможных повреждениях уточняется. Жителей просили отойти от окон, укрыться в безопасном месте и соблюдать меры предосторожности.
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