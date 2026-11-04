В Тульской области сбили четыре украинских беспилотника
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrey VP
Силы противовоздушной обороны Минобороны России сбили четыре украинских беспилотника в Тульской области. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.
«Пострадавших нет, по предварительным данным, разрушений зданий и инфраструктуры не зафиксировано», — написал глава области.
При этом в регионе сохраняется опасность новых атак беспилотников. Жителей призывают соблюдать меры безопасности и учитывать действующее предупреждение.
Атака на российские регионы продолжается. Как писал Life.ru, ранее силы ПВО уничтожили пять беспилотников, которые направлялись в сторону Москвы. На местах падения обломков работают специалисты экстренных служб.
Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.