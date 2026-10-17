В Турции 18 школьников пострадали при столкновении микроавтобуса с грузовиком

В турецкой провинции Орду пассажирский микроавтобус столкнулся с грузовиком. В результате аварии погиб 63-летний мужчина, ещё 23 человека получили травмы. Среди пострадавших — 18 школьников, сообщает местное агентство Demirören (DHA).

ДТП произошло 16 октября около 17:00 на трассе Фатса — Кумру — Корган, неподалёку от района Аязлы. По предварительным данным турецких СМИ, водитель грузовика потерял управление, выехал на встречную полосу и остановился на дороге. В стоявший грузовик врезался пассажирский микроавтобус.

От удара смертельные травмы получил 63-летний пассажир микроавтобуса. Кроме того, пострадали оба водителя и пассажиры, включая 18 учащихся.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции и бригады скорой помощи. Медики оказали раненым первую помощь, после чего доставили их в ближайшие больницы. По информации турецких журналистов, состояние госпитализированных оценивается как удовлетворительное, угрозы их жизни нет.

Ранее Life.ru рассказывал о столкновении пассажирского автобуса с грузовиком в турецкой провинции Маниса. Авария произошла 11 октября в районе Акхисар. По предварительным данным, после удара автобус опрокинулся. Сообщалось об 11 погибших и не менее 26 пострадавших.