В Турции гнездо горлиц остановило работу бетономешалки на 45 дней

Бетономешалка в турецкой провинции Хатай простояла около 45 дней ради семейства горлиц. Птицы свили гнездо прямо на машине, а водитель и руководство компании решили не трогать технику, пока птенцы не подрастут. Об этом сообщило издание DAILYSABAH.

Необычное соседство обнаружил водитель миксера Мулла Бичер из района Кумлу. Перед началом работы он осматривал машину и заметил на ней гнездо с яйцами. Мужчина сообщил о находке руководству, после чего миксер временно сняли с работы.

Чтобы никто случайно не потревожил птиц, рядом с гнездом прикрепили предупреждение: «Осторожно, птичье гнездо». Рабочим оставалось ждать, пока появятся птенцы и смогут самостоятельно улететь.

Ожидание заняло примерно 45 дней. Бичер рассказал, что видел, как молодые птицы покинули гнездо. После этого бетономешалку вернули в строй.

«Наши птицы на миксере улетели. После того как они ушли, мы снова начали работать на миксере. Слава богу», — рассказал водитель.

Похожая история однажды произошла и в России: Life.ru рассказывал о птенцах, которые устроили гнездо прямо под капотом КамАЗа в Югре. Машина долго стояла без движения, поэтому птицы успели обжить моторный отсек. А тем, кто сталкивается с гнездом рядом с домом или на рабочем объекте, Life.ru ранее объяснял, почему птиц и их потомство лучше лишний раз не тревожить.