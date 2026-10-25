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Регион
Опубликовано 25 октября, 20:06

В Турции начали расследование после сообщений о массовом отравлении россиян

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

Власти турецкого города Манавгат начали расследование после появления сообщений о массовых отравлениях российских туристов. Для выяснения обстоятельств муниципалитет обратился в медицинские учреждения, сообщили РИА «Новости» представители местной администрации.

«Направили запрос во все учреждения здравоохранения, картина будет ясна в понедельник утром», — рассказал собеседник агентства.

Первые результаты проверки ожидаются 26 октября. Пока официальных выводов о числе пострадавших и причинах предполагаемых отравлений нет.

Роспотребнадзор направил запрос Турции из-за отравления туристов в отеле Аланьи
Роспотребнадзор направил запрос Турции из-за отравления туристов в отеле Аланьи

Ранее Life.ru сообщал о массовых отравлениях российских туристов в пятизвёздочном отеле Dobedan Beach Resort Comfort в турецком Сиде. По словам отдыхающих, среди заболевших оказались дети, которых госпитализировали с рвотой, высокой температурой и судорогами. В одной из компаний, состоявшей из четырёх семей, симптомы появились у троих детей и одного взрослого.

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Вероника Бакумченко
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