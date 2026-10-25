В Турции начали расследование после сообщений о массовом отравлении россиян
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Власти турецкого города Манавгат начали расследование после появления сообщений о массовых отравлениях российских туристов. Для выяснения обстоятельств муниципалитет обратился в медицинские учреждения, сообщили РИА «Новости» представители местной администрации.
«Направили запрос во все учреждения здравоохранения, картина будет ясна в понедельник утром», — рассказал собеседник агентства.
Первые результаты проверки ожидаются 26 октября. Пока официальных выводов о числе пострадавших и причинах предполагаемых отравлений нет.
Ранее Life.ru сообщал о массовых отравлениях российских туристов в пятизвёздочном отеле Dobedan Beach Resort Comfort в турецком Сиде. По словам отдыхающих, среди заболевших оказались дети, которых госпитализировали с рвотой, высокой температурой и судорогами. В одной из компаний, состоявшей из четырёх семей, симптомы появились у троих детей и одного взрослого.
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