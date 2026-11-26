Суд в Стамбуле освободил из-под стражи звёзд сериала «Великолепный век» Дениз Чакыр и Бурджу Озберк, задержанных в рамках расследования дела о наркотиках. При этом актрисам запретили выезжать за пределы Турции, сообщает турецкое агентство DHA.

Всего под судебный контроль отпустили девять фигурантов дела, среди которых также оказался известный турецкий актёр и певец Озджан Дениз. Во время дачи показаний Чакыр, Озберк и Дениз отрицали употребление запрещённых веществ.

Вместе с тем суд отправил под арест певицу Джейлан Кая. Её подозревают в отмывании денежных средств, полученных преступным путём.

Дениз Чакыр хорошо знакома российским зрителям по роли Шах-султан в историческом сериале «Великолепный век». Бурджу Озберк в этом же проекте сыграла Хуриджихан-султан.

Напомним, накануне Life.ru сообщал, что Дениз Чакыр оказалась среди задержанных в ходе масштабной полицейской операции в Стамбуле. Всего прокуратура выдала распоряжения о задержании 35 человек. Расследование продолжается.

Антинаркотические рейды среди представителей турецкого шоу-бизнеса регулярно проводятся с октября 2025 года. В сентябре в поле зрения правоохранителей также попал исполнитель роли шехзаде Баязида Арас Булут Ийнемли.